Российский боец Волков проведет бой против Штруве 2 сентября в UFC

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МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков 2 сентября проведет бой с голландцем Штефаном Штруве в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.
"Бой Волков - Штруве возглавит турнир 2 сентября в Роттердаме", - говорится в релизе.
Штруве является самым высоким бойцом UFC, его рост составляет 212 см. Он также известен по своим выступлениям в организации М-1.
За свою карьеру боец из Нидерландов побеждал нынешнего чемпиона UFC хорвата Стипе Миочича, бразильца Антониу Бигфута Силву и его соотечественника Антониу Родрига Ногейру. Всего в его активе 28 побед и восемь поражений в ММА.
Волков, являющийся бывшим чемпионом Bellator, дебютировал в UFC победами над Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном. Всего на его счету 28 побед и шесть поражений в ММА.