"Зенит" победил "Химки" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" обыграл "Химки" со счетом 92:89 во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе "Химок" стал Алексей Швед, набравший 20 очков. Больше всего очков у "Зенита" набрал Райан Тулсон (23).

"Зенит" упрочил преимущество в серии до трех побед (2-0). Следующий матч пройдет 30 мая в Химках.