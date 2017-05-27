"Зенит" победил "Химки" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" обыграл "Химки" со счетом 92:89 во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Самым результативным игроком в составе "Химок" стал Алексей Швед, набравший 20 очков. Больше всего очков у "Зенита" набрал Райан Тулсон (23).
"Зенит" упрочил преимущество в серии до трех побед (2-0). Следующий матч пройдет 30 мая в Химках.