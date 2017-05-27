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Наиль Измайлов 1 июня станет заместителем председателя совета директоров ФК "Спартак"

Спорт
27 мая, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Решение об этом было принято на заседании совета директоров клуба 22 мая

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Наиль Измайлов

Наиль Измайлов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Наиль Измайлов покинет должность вице-президента "Спартака" и 1 июня станет заместителем председателя совета директоров московского футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил источник в "Спартаке".

"Измайлов приступит к обязанностям заместителя председателя совета директоров "Спартака" 1 июня. Решение об этом было принято на заседании совета директоров 22 мая. Он покинет должность вице-президента клуба, при этом упраздняться она не будет", - сказал источник.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 40-летний Измайлов будет введен в совет директоров клуба вместо Александра Жиркова, который, по данным издания, решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом.

Председателем совета директоров "Спартака" является владелец клуба Леонид Федун. Также в совет директоров входят Александр Матыцин (вице-президент "Лукойла"), Сергей Михайлов (член совета директоров "Лукойла" и председатель совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами"), Андрей Федун (гендиректор ООО "Стадион "Спартак") и Сергей Родионов (генеральный директор ФК "Спартак").

"Спартак" выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Ранее красно-белые побеждали в российском первенстве в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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