Квят заявил, что ему стыдно за непопадание в третий сегмент квалификации Гран-при МонакоСпорт 27 мая, 20:48
Наиль Измайлов 1 июня станет заместителем председателя совета директоров ФК "Спартак"Спорт 27 мая, 20:46
Детские футбольные турниры, приуроченные к Кубку конфедераций, прошли в Клину и ХимкахСпорт 27 мая, 20:29
Безуглов: сборная России по футболу абсолютно чиста от допингаСпорт 27 мая, 20:20
Корстин: Швед - основной претендент на титул самого ценного игрока Единой лиги ВТБСпорт 27 мая, 20:13
Швед: "Химки" способны перевернуть ход серии с "Зенитом" в Единой лиге ВТБСпорт 27 мая, 20:04
Карасев: баскетболисты "Зенита" победили "Химки" за счет характераСпорт 27 мая, 19:33
"Зенит" победил "Химки" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 27 мая, 19:06
Митрофанов назначен советником председателя правления ФК "Зенит"Спорт 27 мая, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Наиль Измайлов покинет должность вице-президента "Спартака" и 1 июня станет заместителем председателя совета директоров московского футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил источник в "Спартаке".
"Измайлов приступит к обязанностям заместителя председателя совета директоров "Спартака" 1 июня. Решение об этом было принято на заседании совета директоров 22 мая. Он покинет должность вице-президента клуба, при этом упраздняться она не будет", - сказал источник.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 40-летний Измайлов будет введен в совет директоров клуба вместо Александра Жиркова, который, по данным издания, решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом.
Председателем совета директоров "Спартака" является владелец клуба Леонид Федун. Также в совет директоров входят Александр Матыцин (вице-президент "Лукойла"), Сергей Михайлов (член совета директоров "Лукойла" и председатель совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами"), Андрей Федун (гендиректор ООО "Стадион "Спартак") и Сергей Родионов (генеральный директор ФК "Спартак").
"Спартак" выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Ранее красно-белые побеждали в российском первенстве в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.