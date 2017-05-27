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Демченко: дожди не повлияли на подготовку российских саночников к сезону в Кисловодске

Спорт
27 мая, 21:08 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Главный тренер рассказал о первом сборе национальной команды

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© EPA/FILIP SINGER

СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб сборной России по санному спорту, проводящей на базе в Кисловодске первый в новом сезоне тренировочный сбор, в связи с постоянными дождями вынужден был внести определенные коррективы в план работы, однако на подготовке к Олимпиаде сложные погодные условия никак не отразились. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко, обладатель трех серебряных олимпийских медалей.

Сборная России начала тренироваться в Кисловодске 17 мая. Централизованную подготовку к сезону ведут 18 саночников (по пять мужчин и женщин, а также четыре экипажа саней-двоек). В их числе победитель Кубка мира прошлого сезона Роман Репилов, а также бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Татьяна Иванова, которая по итогам последнего сезона заняла третье место в общем зачете Кубка мира.

"Ненастная погода, которая царила во второй половине мая в Кисловодске, несколько осложнила подготовку к сезону, - заметил Демченко. - Но тренировки идут своим ходом, больше занимаемся в зале. Команда будет работать в Кисловодске до 2 июня, потом мы на пять дней отпустим спортсменов по домам, чтобы собрать затем всех на базе в Парамонове, где продолжим дальше готовиться к олимпийскому сезону".

"Победитель Кубка мира Репилов, как и остальные наши спортсмены, сейчас вовсю тренируется, никаких проблем с мотивацией у него нет, да и быть не должно. Нос не задрал, все идет по плану", - отметил главный тренер.

21-летний Репилов является одним из претендентов на победу в номинации "Лучший спортсмен зимних видов спорта". Обладатель приза станет известен 31 мая, в первый день работы очередного Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, который продлится в Москве до 2 июня.

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