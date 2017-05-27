"Арсенал" в рекордный 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Арсенал" одержал победу над "Челси" со счетом 2:1 в финальном матче Кубка Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Алексис Санчес (4-я минута) и Аарон Рэмси (79), у проигравших отличился Диего Коста (76). Гол Санчеса стал самым быстрым, забитым в финалах Кубка Англии. На 68-й минуте за вторую желтую карточку, полученную за симуляцию, с поля был удален полузащитник "Челси" Виктор Мозес. Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер появился в стартовом составе впервые с апреля 2016 года.

"Арсенал" и "Челси" второй раз встречались в решающем матче турнира. В 2002 году "канониры" также одержали победу - 2:0.

"Арсенал" стал обладателем Кубка Англии в рекордный 13-й раз. До этого финала у лондонского клуба и "Манчестер Юнайтед", который выиграл кубок в прошлом году, было по 12 побед. Кроме того, нынешний финал стал для "Арсенала" 20-м в истории, что также является рекордом. Этот титул стал первым для "Арсенала" за два года, в 2015 году он также стал обладателем Кубка Англии, когда в финале разгромил "Астон Виллу" (4:0). Свой первый титул в данном турнире "Арсенал" завоевал в сезоне-1929/30, обыграв в решающем матче "Хаддерсфилд Таун" (2:0).

"Челси" принимал участие в финале Кубка Англии в 12-й раз. Последний раз команда становилась обладателем трофея в сезоне-2011/12, когда в финале обыграла "Ливерпуль" (2:1). В нынешнем сезоне "Челси" выиграл чемпионат Англии.

Согласно правилам, обладатель Кубка Англии получает место в Лиге Европы. Однако оба финалиста уже обеспечили себе места в еврокубках. В связи с этим место в Лиге Европы получила команда, занявшая наивысшее место в чемпионате Англии и не забронировавшая ранее путевку в еврокубки, - "Эвертон".