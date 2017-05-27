Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Арсенал" в рекордный 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу

Спорт
27 мая, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

В финале "Арсенал" обыграл "Челси" со счетом 2:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Арсенала" празднуют гол Аарона Рэмси в ворота "Челси"

Футболисты "Арсенала" празднуют гол Аарона Рэмси в ворота "Челси"

© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Арсенал" одержал победу над "Челси" со счетом 2:1 в финальном матче Кубка Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Алексис Санчес (4-я минута) и Аарон Рэмси (79), у проигравших отличился Диего Коста (76). Гол Санчеса стал самым быстрым, забитым в финалах Кубка Англии. На 68-й минуте за вторую желтую карточку, полученную за симуляцию, с поля был удален полузащитник "Челси" Виктор Мозес. Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер появился в стартовом составе впервые с апреля 2016 года.

"Арсенал" и "Челси" второй раз встречались в решающем матче турнира. В 2002 году "канониры" также одержали победу - 2:0.

"Арсенал" стал обладателем Кубка Англии в рекордный 13-й раз. До этого финала у лондонского клуба и "Манчестер Юнайтед", который выиграл кубок в прошлом году, было по 12 побед. Кроме того, нынешний финал стал для "Арсенала" 20-м в истории, что также является рекордом. Этот титул стал первым для "Арсенала" за два года, в 2015 году он также стал обладателем Кубка Англии, когда в финале разгромил "Астон Виллу" (4:0). Свой первый титул в данном турнире "Арсенал" завоевал в сезоне-1929/30, обыграв в решающем матче "Хаддерсфилд Таун" (2:0).

"Челси" принимал участие в финале Кубка Англии в 12-й раз. Последний раз команда становилась обладателем трофея в сезоне-2011/12, когда в финале обыграла "Ливерпуль" (2:1). В нынешнем сезоне "Челси" выиграл чемпионат Англии.

Согласно правилам, обладатель Кубка Англии получает место в Лиге Европы. Однако оба финалиста уже обеспечили себе места в еврокубках. В связи с этим место в Лиге Европы получила команда, занявшая наивысшее место в чемпионате Англии и не забронировавшая ранее путевку в еврокубки, - "Эвертон".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
2
Лето в Москве начнется с теплой погоды
3
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
4
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
5
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
СМИ: G7 готова ужесточить санкции в отношении РФ при невыполнении минских соглашений
Темы дня
Загрузка...
Реклама