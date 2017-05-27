"Днепр" вылетел из элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Днепр" проиграл "Ворскле" со счетом 0:1 в матче девятого тура второго этапа чемпионата Украины по футболу и вылетел из премьер-лиги.

За тур до конца чемпионата "Днепр" занимает предпоследнее 11-е место, набрав 22 очка. От спасительного 10-го места "Днепр" отстает на пять очков.

"Днепр" по итогам основного турнира занял 11-е место в турнирной таблице, попав в группу вылета. В нынешнем сезоне клуб из-за долгов был лишен 15 очков в чемпионате страны решениями дисциплинарных комитетов Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Украины (ФФУ).

В сезоне-2015/16 "Днепр" завоевал бронзовые медали чемпионата Украины, а годом ранее клуб дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской "Севилье".

"Днепр" был основан в 1918 году. За свою историю клуб по два раза выигрывал золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата СССР, становился обладателем кубка СССР. "Днепр" является семикратным бронзовым призером чемпионата Украины, два раза клуб выигрывал серебро чемпионата.