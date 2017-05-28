ПСЖ обыграл "Анже" и стал обладателем Кубка Франции по футболу

Британец Гроувз посвятил победу над Чудиновым прошлому сопернику, впавшему в комуСпорт 28 мая, 1:15
Легкоатлетка Ласицкене верила, что может установить личный рекорд в первом старте сезонаСпорт 28 мая, 0:57
СМИ: США хотят направить третий авианосец в западную часть Тихого океанаМеждународная панорама 28 мая, 0:56
Самолет Элвиса Пресли продан на аукционе в США за $430 тысячОбщество 28 мая, 0:55
Полиция установила место, где была собрана бомба для теракта в МанчестереМеждународная панорама 28 мая, 0:42
Борзаковский: победа Ласицкене в Юджине очень важна для российской легкой атлетикиСпорт 28 мая, 0:36
"Барселона" обыграла "Алавес" в финале Кубка Испании по футболуСпорт 28 мая, 0:28
Открытый чемпионат Франции по теннису стартует без Уильямс, Шараповой и ФедерераСпорт 28 мая, 0:20
ПСЖ обыграл "Анже" и стал обладателем Кубка Франции по футболуСпорт 28 мая, 0:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ПСЖ одержал победу над "Анже" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Франции по футболу.
Мяч на 90-й минуте в свои ворота забил защитник "Анже" Исса Сиссоко.
ПСЖ стал обладателем Кубка Франции в рекордный 11-й раз. До этого финала у парижского клуба и "Марселя" было по 10 побед. Кроме того, ПСЖ выиграл Кубок третий раз подряд. В финале 2016 года "Пари Сен-Жермен" обыграл "Марсель" (4:2), а в 2015 году - "Осер" (1:0). В нынешнем сезоне ПСЖ занял второе место в чемпионате Франции, отстав от "Монако" на восемь очков.
"Анже" принимал участие в финале Кубка Франции второй раз в истории. Впервые "Анже" играл в решающем матче розыгрыша Кубка в 1957 году, когда уступил "Тулузе" (1:0).
Согласно правилам, обладателем Кубка Франции получает место в Лиге Европы. Поскольку ПСЖ уже обеспечил себе место в Лиге Чемпионов, право выступить в Лиге Европы получит "Нант", занявший седьмое место в чемпионате Франции.