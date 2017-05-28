ПСЖ обыграл "Анже" и стал обладателем Кубка Франции по футболу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ПСЖ одержал победу над "Анже" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Франции по футболу.

Мяч на 90-й минуте в свои ворота забил защитник "Анже" Исса Сиссоко.

ПСЖ стал обладателем Кубка Франции в рекордный 11-й раз. До этого финала у парижского клуба и "Марселя" было по 10 побед. Кроме того, ПСЖ выиграл Кубок третий раз подряд. В финале 2016 года "Пари Сен-Жермен" обыграл "Марсель" (4:2), а в 2015 году - "Осер" (1:0). В нынешнем сезоне ПСЖ занял второе место в чемпионате Франции, отстав от "Монако" на восемь очков.

"Анже" принимал участие в финале Кубка Франции второй раз в истории. Впервые "Анже" играл в решающем матче розыгрыша Кубка в 1957 году, когда уступил "Тулузе" (1:0).

Согласно правилам, обладателем Кубка Франции получает место в Лиге Европы. Поскольку ПСЖ уже обеспечил себе место в Лиге Чемпионов, право выступить в Лиге Европы получит "Нант", занявший седьмое место в чемпионате Франции.