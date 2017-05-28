Сарамутин выиграл заплыв на 10 км на этапе серии Oceanman в Сочи

СОЧИ, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Владислав Жуков/. Юрий Сарамутин стал победителем заплыва на дистанции 10 километров на этапе международной серии соревнований по плаванию на открытой воде Oceanman, который проходит в Сочи.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 38 минут и 32,05 секунды. Второе место занял Михаил Мальгин, третье - Сергей Сафонов. На дистанции 3,8 км первым стал Дмитрий Кульков. В заплыве на 1 км победу одержал Владимир Комаров. Евгений Никитин выиграл дистанцию 5,8 км.

В субботу, в первый день турнира, состоялись командные смешанные эстафеты на дистанции 3х500 м, победу в которых одержала команда "Хорнетс". Турнир открылся детскими заплывами (200 м), которые проводятся в рамках Oceanman впервые. Победу в данных соревнованиях одержал 13-летний Матвей Герасимов из Кемерова.

Старт основного заплыва этапа на 10 км был перенесен на 2,5 часа из-за шторма. Кроме того, все дистанции, заплывы по которым состоялись в заключительный день турнира 28 мая, были сокращены примерно на 25% по той же причине.

Oceanman - первые международные соревнования по плаванию на открытой воде на различных дистанциях, в которых любители могут участвовать наравне с профессионалами. Турнир проводится в несколько этапов, в каждом из которых отбираются 10 лучших результатов на дистанциях 1,5, 5,5 и 10 км для участия в финале.

Этап серии Oceanman впервые прошел в России и стал третьим в текущем сезоне. Ранее этапы турнира уже прошли в Малайзии (Куала-Лумпур, 18-19 марта) и Испании (Табарка, 7 мая), заключительные три этапа пройдут в Италии (озеро Орта, 24 июня), Греции (Итилон, 2 июля) и Мексике (Косумель, 6 августа). Финальный этап текущего сезона состоится 15 октября в испанском Бенидорме.