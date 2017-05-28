Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сарамутин выиграл заплыв на 10 км на этапе серии Oceanman в Сочи

Спорт
28 мая, 13:47 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Владислав Жуков

Второе место занял Михаил Мальгин, третье - Сергей Сафонов

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Владислав Жуков/. Юрий Сарамутин стал победителем заплыва на дистанции 10 километров на этапе международной серии соревнований по плаванию на открытой воде Oceanman, который проходит в Сочи.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 38 минут и 32,05 секунды. Второе место занял Михаил Мальгин, третье - Сергей Сафонов. На дистанции 3,8 км первым стал Дмитрий Кульков. В заплыве на 1 км победу одержал Владимир Комаров. Евгений Никитин выиграл дистанцию 5,8 км.

В субботу, в первый день турнира, состоялись командные смешанные эстафеты на дистанции 3х500 м, победу в которых одержала команда "Хорнетс". Турнир открылся детскими заплывами (200 м), которые проводятся в рамках Oceanman впервые. Победу в данных соревнованиях одержал 13-летний Матвей Герасимов из Кемерова.

Старт основного заплыва этапа на 10 км был перенесен на 2,5 часа из-за шторма. Кроме того, все дистанции, заплывы по которым состоялись в заключительный день турнира 28 мая, были сокращены примерно на 25% по той же причине.

Oceanman - первые международные соревнования по плаванию на открытой воде на различных дистанциях, в которых любители могут участвовать наравне с профессионалами. Турнир проводится в несколько этапов, в каждом из которых отбираются 10 лучших результатов на дистанциях 1,5, 5,5 и 10 км для участия в финале.

Этап серии Oceanman впервые прошел в России и стал третьим в текущем сезоне. Ранее этапы турнира уже прошли в Малайзии (Куала-Лумпур, 18-19 марта) и Испании (Табарка, 7 мая), заключительные три этапа пройдут в Италии (озеро Орта, 24 июня), Греции (Итилон, 2 июля) и Мексике (Косумель, 6 августа). Финальный этап текущего сезона состоится 15 октября в испанском Бенидорме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
3
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
4
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
5
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
6
Макрон заявил, что с уважением относится к России
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама