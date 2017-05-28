Теннисист Медведев не смог доиграть матч на Roland Garros из-за травмы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев из-за травмы не смог доиграть матч первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема, против француза Бенжамена Бонзи.

Встреча завершилась по ходу четвертого сета при счете 5:7, 6:4, 6:1, 3:1 в пользу француза. Соперником Бонзи в следующем раунде будет испанец Альберт Рамос-Виньолас, "посеянный" на турнире под 19-м номером.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.