Теннисист Медведев не смог доиграть матч на Roland Garros из-за травмы

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев из-за травмы не смог доиграть матч первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема, против француза Бенжамена Бонзи.
Встреча завершилась по ходу четвертого сета при счете 5:7, 6:4, 6:1, 3:1 в пользу француза. Соперником Бонзи в следующем раунде будет испанец Альберт Рамос-Виньолас, "посеянный" на турнире под 19-м номером.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.