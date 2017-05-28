ФГСР признала успешным выступление российских гребцов на чемпионате Европы

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские гребцы успешно выступили и показали достойный результат на чемпионате Европы в Чехии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Европы по академической гребле, который прошел в чешском Рачице.
"Выступление хорошее, - сказал Свирин. - Экипажи, которые приехали на чемпионат Европы, завоевали четыре медали. Конечно, хотелось большего, чтобы мужская восьмерка завоевала медали и Анастасия Лебедева в одиночке завоевала медаль. Но положительные сдвиги есть, мы понимаем, что делаем. А наши планы в большинстве своем осуществляются".