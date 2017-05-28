Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФГСР признала успешным выступление российских гребцов на чемпионате Европы

Спорт
28 мая, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские гребцы успешно выступили и показали достойный результат на чемпионате Европы в Чехии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Европы по академической гребле, который прошел в чешском Рачице.

"Выступление хорошее, - сказал Свирин. - Экипажи, которые приехали на чемпионат Европы, завоевали четыре медали. Конечно, хотелось большего, чтобы мужская восьмерка завоевала медали и Анастасия Лебедева в одиночке завоевала медаль. Но положительные сдвиги есть, мы понимаем, что делаем. А наши планы в большинстве своем осуществляются".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
12
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
На фоне разногласий в G7 Меркель призвала Европу проявлять больше ответственности
5
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
6
Макрон заявил, что с уважением относится к России
7
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама