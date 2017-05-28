"Ротор-Волгоград" досрочно вышел в ФНЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Ротор-Волгоград" одержал победу над ставропольским "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче 29-го тура зоны "Юг" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и обеспечил себе выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Дублем отметился Алексей Жиданов (23-я, 34-я минуты).

В турнирной таблице за тур до конца чемпионата "Ротор- Волгоград" обеспечил себе первое место и участие в первенстве ФНЛ в следующем сезоне, набрав 64 очка. В ФНЛ выходят победители каждой из пяти зон ПФЛ - "Запад", "Центр", "Юг", "Урал-Приволжье" и "Восток".

В последний раз клуб из Волгограда играл в первенстве ФНЛ в сезоне-2013/14.