Александр Медведев: строительство новой арены СКА может быть завершено в 2020 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Строительство новой арены петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА может быть завершено к 2020 году. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров СКА Александр Медведев.
В воскресенье в Санкт-Петербурге прошел "Парад чемпионов", посвященный победе СКА в Кубке Гагарина. В финальной серии петербужцы оказались сильнее магнитогорского "Металлурга" со счетом 4-1.
"Я уверен, что построят арену на 18-20 тысяч, люди будут ходить. Если мы начнем строить в следующем году, то в 2020 году закончим. 20 тысяч - многовато, потому что с верхнего яруса будет не очень хорошо видно", - сказал Медведев.
СКА проводит домашние матчи в Ледовом дворце Санкт- Петербурга, вмещающем 12 300 зрителей.