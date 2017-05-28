Александр Медведев: строительство новой арены СКА может быть завершено в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Строительство новой арены петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА может быть завершено к 2020 году. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров СКА Александр Медведев.

В воскресенье в Санкт-Петербурге прошел "Парад чемпионов", посвященный победе СКА в Кубке Гагарина. В финальной серии петербужцы оказались сильнее магнитогорского "Металлурга" со счетом 4-1.

"Я уверен, что построят арену на 18-20 тысяч, люди будут ходить. Если мы начнем строить в следующем году, то в 2020 году закончим. 20 тысяч - многовато, потому что с верхнего яруса будет не очень хорошо видно", - сказал Медведев.

СКА проводит домашние матчи в Ледовом дворце Санкт- Петербурга, вмещающем 12 300 зрителей.