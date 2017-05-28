Итудис: игра в защите стала залогом успеха для БК ЦСКА в матче с "Локомотивом-Кубанью"

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Баскетболисты московского ЦСКА показали уверенную игру в защите по ходу второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против "Локомотива-Кубани", что обусловило итоговую победу столичной команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
ЦСКА дома обыграл "Локомотив-Кубань" (84:71) и повел в серии до трех побед со счетом 2-0.
"В сегодняшней встрече мы намного лучше провели вторую половину матча, особенно это касается защиты. У нас было на что положиться, даже с учетом того, что соперник в какой-то момент даже вышел вперед на одно очко. "Локомотив-Кубань" - сильный противник, но мы гораздо лучше отыграли в защите и заставили их совершить 18 потерь. Даже несмотря на то, что мы не забрали подборы, мы постоянно созидали и были очень мобильны, оставляя сопернику только возможность нарушать правила", - сказал Итудис.
"Мы лучше проводим эту серию и летим в Краснодар за третьей победой", - заключил специалист.
Третий матч серии пройдет в Краснодаре 31 мая.