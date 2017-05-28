"Рома" победила "Дженоа" в последнем матче Тотти

Франческо Тотти с женой и детьми после последнего матча в карьере против "Дженоа" © EPA/CLAUDIO PERI

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Рома" обыграла на своем поле "Дженоа" со счетом 3:2 в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе "Ромы" мячи забили Эдин Джеко (10-я минута), Даниэле де Росси (74) и Диего Перотти (90). У "Дженоа" отличились Пьетро Пеллегри (3) и Дарко Лазович (79).

Эта победа позволила "Роме" занять второе место в турнирной таблице. Римская команда, набрав 87 очков, обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. В параллельном матче "Наполи" обыграл в гостях "Сампдорию" - 4:2. В турнирной таблице "Наполи", набрав 86 очков, стал третьим и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Матч стал последним для 40-летнего Франческо Тотти, который выступал за "Рому" на протяжении всей своей карьеры. В составе основной команды римского клуба он дебютировал в 1992 году (с 1989 года начал играть в молодежной команде).

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой" становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.

Всего за свою карьеру Тотти сыграл в 786 матчах и забил в них 308 голов.