"Рома" победила "Дженоа" в последнем матче Тотти

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Рома" обыграла на своем поле "Дженоа" со счетом 3:2 в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе "Ромы" мячи забили Эдин Джеко (10-я минута), Даниэле де Росси (74) и Диего Перотти (90). У "Дженоа" отличились Пьетро Пеллегри (3) и Дарко Лазович (79).
Эта победа позволила "Роме" занять второе место в турнирной таблице. Римская команда, набрав 87 очков, обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. В параллельном матче "Наполи" обыграл в гостях "Сампдорию" - 4:2. В турнирной таблице "Наполи", набрав 86 очков, стал третьим и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Матч стал последним для 40-летнего Франческо Тотти, который выступал за "Рому" на протяжении всей своей карьеры. В составе основной команды римского клуба он дебютировал в 1992 году (с 1989 года начал играть в молодежной команде).
Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой" становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.
Всего за свою карьеру Тотти сыграл в 786 матчах и забил в них 308 голов.