Пилот "Формулы-1" Алонсо не смог финишировать в легендарной гонке "Инди 500"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен" Фернандо Алонсо не добрался до финиша легендарной гонки "Инди 500", которая прошла в Индианаполисе (штат Индиана) в рамках шестого этапа американской серии Indycar.

За примерно 20 кругов до финиша на машине Алонсо загорелся мотор. До этого момента он всю гонку проводил в топ-10 и некоторое время даже лидировал.

Договоренность об участии Алонсо в "Инди 500" была достигнута между "Маклареном" и "Хондой", являющейся одним из двух поставщиков моторов в серии Indyсar. Ради этого испанец пропустил Гран-при Монако, который прошел в этот же день. Свое решение Алонсо мотивировал тем, что хочет выиграть "Тройную корону" автоспорта.

Чтобы завоевать "Тройную корону", гонщику за карьеру необходимо выиграть Гран-при Монако, "Инди 500" и "24 часа Ле-Мана". За всю историю это удавалось только одному гонщику - британцу Грэму Хиллу.

Победу в гонке одержал бывший пилот "Формулы-1" японец Такумо Сато, вторым стал бразилец Элио Кастроневеш, третьим - представитель ОАЭ Эд Джонс. Российский гонщик Михаил Алешин финишировал 13-м.

"Инди 500" считается одной из трех самых престижных гонок в автоспорте. В этом году она прошла в 101-й раз.