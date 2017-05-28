"Эмполи" проиграл "Палермо" и покинул элитный дивизион чемпионата Италии

"Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военныеАрмия и ОПК 29 мая, 0:05
Пилот "Формулы-1" Алонсо не смог финишировать в легендарной гонке "Инди 500"Спорт 28 мая, 22:55
Тихонов не знает, останется ли главным тренером "Енисея"Спорт 28 мая, 22:51
Тихонов: штрафной, после которого "Арсенал" забил "Енисею", был назначен несправедливоСпорт 28 мая, 22:44
Сборная России победила команду Эстонии и вышла в финальную часть ЧМ по волейболуСпорт 28 мая, 22:40
Медведев доволен итогами праймериз "Единой России"Политика 28 мая, 22:19
Малафеев: отставка главного тренера ФК "Зенит" Луческу была предсказуемаСпорт 28 мая, 21:57
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил фильм Эстлунда "Квадрат"Культура 28 мая, 21:38
Боярский считает, что "Зениту" следовало дать Луческу еще один шансСпорт 28 мая, 21:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Эмполи" проиграл "Палермо" со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Италии по футболу и вылетел во второй дивизион первенства страны.
В составе победителей забитыми мячами отметились Илия Несторовски (76-я минута) и Бруно Энрике (84), у проигравших отличился Раде Крунич (87). В параллельном матче "Кротоне" обыграл "Лацио" - 3:1. В турнирной таблице "Кротоне" в итоге занял 17-е место, набрав 34 очка, а "Эмполи" с 32 баллами стал 18-м.
В других матчах "Интер" разгромил "Удинезе" (5:2), "Торино" победил "Сассуоло" (5:3), а "Фиорентина" сыграла вничью с "Пескарой" - 2:2, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2 в меньшинстве.
Чемпион Италии определился ранее, им стал "Ювентус", второй место заняла "Рома", третье - "Наполи". Помимо "Эмполи", в серию B вылетели "Палермо" и "Пескара".