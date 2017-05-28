Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Эмполи" проиграл "Палермо" и покинул элитный дивизион чемпионата Италии

Спорт
28 мая, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

В параллельном матче "Кротоне" обыграл "Лацио" и избежал вылета из серии А

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Эмполи" проиграл "Палермо" со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Италии по футболу и вылетел во второй дивизион первенства страны.

В составе победителей забитыми мячами отметились Илия Несторовски (76-я минута) и Бруно Энрике (84), у проигравших отличился Раде Крунич (87). В параллельном матче "Кротоне" обыграл "Лацио" - 3:1. В турнирной таблице "Кротоне" в итоге занял 17-е место, набрав 34 очка, а "Эмполи" с 32 баллами стал 18-м.

В других матчах "Интер" разгромил "Удинезе" (5:2), "Торино" победил "Сассуоло" (5:3), а "Фиорентина" сыграла вничью с "Пескарой" - 2:2, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2 в меньшинстве.

Чемпион Италии определился ранее, им стал "Ювентус", второй место заняла "Рома", третье - "Наполи". Помимо "Эмполи", в серию B вылетели "Палермо" и "Пескара".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и ряде областей объявлен "желтый" уровень опасности
2
На фоне разногласий в G7 Меркель призвала Европу полагаться только на свои силы
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама