"Эмполи" проиграл "Палермо" и покинул элитный дивизион чемпионата Италии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Эмполи" проиграл "Палермо" со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Италии по футболу и вылетел во второй дивизион первенства страны.

В составе победителей забитыми мячами отметились Илия Несторовски (76-я минута) и Бруно Энрике (84), у проигравших отличился Раде Крунич (87). В параллельном матче "Кротоне" обыграл "Лацио" - 3:1. В турнирной таблице "Кротоне" в итоге занял 17-е место, набрав 34 очка, а "Эмполи" с 32 баллами стал 18-м.

В других матчах "Интер" разгромил "Удинезе" (5:2), "Торино" победил "Сассуоло" (5:3), а "Фиорентина" сыграла вничью с "Пескарой" - 2:2, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2 в меньшинстве.

Чемпион Италии определился ранее, им стал "Ювентус", второй место заняла "Рома", третье - "Наполи". Помимо "Эмполи", в серию B вылетели "Палермо" и "Пескара".