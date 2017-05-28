"Труа" сыграл вничью с "Лорьяном" и вышел в первую лигу чемпионата Франции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Труа" в гостях сыграл вничью с "Лорьяном" со счетом 0:0 в ответном переходном матче за право сыграть в первой лиге чемпионата Франции по футболу в следующем сезоне.

Первая встреча команд завершилась победой "Труа" - 2:1.

Таким образом, "Труа" вышел в первую лигу, а "Лорьян" ее покинул.

Ранее во вторую лигу вылетели "Нанси" и "Бастия", занявшие соответственно 19-е и 20-е места в чемпионате. Их место в первой лиге заняли "Страсбур" и "Амьен".