Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Метатель молота Сокирский 1 июня выступит на международном турнире во Франции

Спорт
29 мая, 13:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее из-за проблем с получением шенгенской визы спортсмену пришлось пропустить старт в Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский метатель молота Алексей Сокирский, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать в статусе нейтрального спортсмена, примет участие в открытом международном турнире во Франции 1 июня. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Полешко.

Смотрите также

ВФЛА: IAAF разрешила Сивковой, Сидоровой и Сокирскому выступать на всех стартах сезона

Ранее из-за проблем с получением шенгенской визы спортсмену пришлось пропустить старт в Германии.

"Алексей наконец получил визу и уже 31 мая вылетает во Францию, где будет участвовать в международном старте в Монтрее, - рассказал Полешко. - Но главным турниром для него сейчас, безусловно, является предстоящий в июле чемпионат России".

Сокирский является жителем Крыма, и, как ранее сообщал ТАСС Полешко, у атлета, как и других жителей полуострова, были проблемы с получением шенгенской визы. 32-летний Сокирский, до 2014 года выступавший под флагом Украины, на Играх-2012 в Лондоне занял четвертое место.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти отечественных легкоатлетов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
2
Стоматолога в Петербурге подозревают в удалении 22 здоровых зубов у пациентки
3
Прокуратура Польши подтвердила обнаружение в гробу жертвы крушения Ту-154 других останков
4
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
5
СБУ проводит обыски в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
7
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
Темы дня
Загрузка...
Реклама