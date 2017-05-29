Метатель молота Сокирский 1 июня выступит на международном турнире во Франции

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский метатель молота Алексей Сокирский, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать в статусе нейтрального спортсмена, примет участие в открытом международном турнире во Франции 1 июня. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Полешко.

Ранее из-за проблем с получением шенгенской визы спортсмену пришлось пропустить старт в Германии.

"Алексей наконец получил визу и уже 31 мая вылетает во Францию, где будет участвовать в международном старте в Монтрее, - рассказал Полешко. - Но главным турниром для него сейчас, безусловно, является предстоящий в июле чемпионат России".

Сокирский является жителем Крыма, и, как ранее сообщал ТАСС Полешко, у атлета, как и других жителей полуострова, были проблемы с получением шенгенской визы. 32-летний Сокирский, до 2014 года выступавший под флагом Украины, на Играх-2012 в Лондоне занял четвертое место.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти отечественных легкоатлетов.