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Теннисист Донской не сумел выйти во второй круг Roland Garros

Спорт
29 мая, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В матче первого круга россиянин проиграл сербу Виктору Троицки со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 6:0

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Евгений Донской

Евгений Донской

© EPA/STRINGER

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Евгений Донской проиграл сербу Виктору Троицки в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 6:0 в пользу серба. Соперником Троицки в следующем раунде будет победитель матча между французом Жилем Симоном, "посеянным" на турнире под 31-м номером, и Николозом Басилашвили из Грузии.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.

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