Теннисист Донской не сумел выйти во второй круг Roland Garros

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Евгений Донской проиграл сербу Виктору Троицки в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 6:0 в пользу серба. Соперником Троицки в следующем раунде будет победитель матча между французом Жилем Симоном, "посеянным" на турнире под 31-м номером, и Николозом Басилашвили из Грузии.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.