Гражданская гвардия Испании изъяла крупнейшую партию запрещенных в спорте веществ

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МАДРИД, 29 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданская гвардия Испании задержала 14 человек в ходе европейской операции по борьбе с незаконным оборотом запрещенных в спорте веществ. Об этом сообщили в правоохранительных органах королевства.
По их информации, речь идет о поддельных и незаконных лекарствах, анаболиках и других веществах. Гражданская гвардия провела 25 обысков и изъяла более 3 млн доз медикаментов, что является крупнейшей партией, конфискованной в Европе.
Операция прошла в сотрудничестве с другими государствами. В пиренейском королевстве группировка действовала в Малаге, Аликанте, Вальядолиде и Валенсии. Медикаменты распространялись в Испании, Бельгии и Германии. Вещества не подвергались никакому контролю и поступали из Китая и Индии.
Среди 14 задержанных - два венесуэльца и 12 подданных Испании. Расследование продолжалось с октября прошлого года.