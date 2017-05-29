Финансирование новокузнецкого ХК "Металлург" останется на прежнем уровне

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финансирование новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург" в сезоне-2017/18 со стороны генерального спонсора компании "Евраз" будет не меньше, чем в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Евраза".
"Евраз" намерен продолжать поддержку новокузнецкого хоккея и сохранит его финансирование. Сергей Зиновьев продолжит работу в качестве генерального директора клуба "Металлург", - говорится в сообщении.
С 2008 по 2017 год новокузнецкий клуб выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), за девять сезонов "Металлург" ни разу не выходил в плей-офф. На заседании совета директоров КХЛ, которое состоялось 24 мая, было принято решение об исключении клуба из лиги по финансово-спортивным показателям.
В понедельник стало известно, что "Металлург" планирует подать заявку для выступления в сезоне-2017/18 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).