Финансирование новокузнецкого ХК "Металлург" останется на прежнем уровне

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финансирование новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург" в сезоне-2017/18 со стороны генерального спонсора компании "Евраз" будет не меньше, чем в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Евраза".

"Евраз" намерен продолжать поддержку новокузнецкого хоккея и сохранит его финансирование. Сергей Зиновьев продолжит работу в качестве генерального директора клуба "Металлург", - говорится в сообщении.

С 2008 по 2017 год новокузнецкий клуб выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), за девять сезонов "Металлург" ни разу не выходил в плей-офф. На заседании совета директоров КХЛ, которое состоялось 24 мая, было принято решение об исключении клуба из лиги по финансово-спортивным показателям.

В понедельник стало известно, что "Металлург" планирует подать заявку для выступления в сезоне-2017/18 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).