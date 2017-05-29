Теннисист Рублев не сумел выйти во второй круг Roland Garros

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл аргентинцу Диего Шварцману в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 0:6, 6:4, 6:2, 6:7 (3:7), 9:7 в пользу аргентинца. Соперником Шварцмана в следующем раунде будет победитель матча между Михаилом Зверевым из Германии, "посеянным" на турнире под 32-м номером, и итальянцем Стефано Наполитано.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.