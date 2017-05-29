Финал Кубка мира по ски-кроссу в олимпийском сезоне может пройти в Миассе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Этап и финал Кубка мира в ски- кроссе, а также этап Кубка мира в акробатике могут пройти в России - Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила эти соревнования по фристайлу в проект календаря на олимпийский сезон. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов по итогам конференции FIS, завершившейся в словенском Портороже.

"Я считаю, что все поставленные на эту конференцию задачи мы выполнили, - подчеркнул Курашов. - И я особенно хотел бы отметить, что этап Кубка мира прошлого сезона, который впервые прошел в Миассе, был признан лучшим в истории. Высоко был отмечен и уровень проведения Кубка мира по акробатике в Москве. Думаю, это во многом позволило нам добиться включения в календарный план этих турниров".

Как отметил Курашов, ФФР рассчитывает, что этапы Кубка мира по ски-кроссу станут традиционными как минимум до 2022 года, а в олимпийский год такие старты будут иметь особое значение. "Проводя у себя такие соревнования, мы не только популяризируем наш вид спорта, эти турниры дают нашим спортсменам чувствовать себя увереннее, тем более в олимпийский год. Хотя, безусловно, на домашних стартах выступать всегда сложнее", - отметил Курашов.

Этап и финал Кубка мира по ски-кроссу планируется провести в Миассе Челябинской области, этап Кубка мира по акробатике - в Москве. Окончательное утверждение календаря сезона-2017/18 состоится на осенней конференции FIS в Цюрихе.