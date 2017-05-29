Призовой фонд чемпионата Европы по шахматам в Белоруссии составит €100 тыс.

МИНСК, 29 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Около €100 тыс. составит призовой фонд открывающегося в понедельник в Минске чемпионата Европы по шахматам. Регламентом турнира предусмотрено, что победитель европейского первенства получит €20 тыс., занявший второе место - €15 тыс., третье - €10 тыс., сообщили в Белорусской федерации шахмат.

Также, по информации организаторов шахматного турнира, специальными денежными призами будут отмечены обладатели трех призовых мест в номинациях "юниоры", "ветераны" и "лучший женский игрок". Ожидается, что в минском Дворце спорта за награды европейского первенства поспорят более 400 шахматистов из почти 40 стран. Среди них будут 177 гроссмейстеров, 78 международных мастеров, 57 мастеров ФИДЕ.

"Событие для белорусских шахмат неординарное. Более 170 гроссмейстеров планируют приехать к нам", - отметила председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина. Свое участие в чемпионате подтвердили такие известные шахматисты как Дмитрий Андрейкин (Россия), Давид Наварра (Чехия), Бадура Джобава (Грузия).

По словам главы национальной федерации, удачное выступление на домашнем чемпионате Европы позволит белорусским шахматистам также подготовиться к другим важным турнирам текущего сезона. В частности, уточнила Сорокина, впервые мужская сборная Белоруссии примет участие в командном чемпионате мира, который с 15 по 25 июня пройдет в российском Ханты-Мансийске. Глава федерации отметила, что сейчас в Белоруссии наблюдается большой интерес к шахматам среди подрастающего поколения.

Сорокина сообщила, что ранее на уровне руководства Международной шахматной федерации (ФИДЕ) обсуждалась возможность проведения на самом высоком уровне турнира среди детей. В этой связи было принято решение об организации параллельно с чемпионатом Европы мирового первенства по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет. За шахматными досками в Минске ожидают около 650 участников чемпионата мира из 24 стран. Предполагается, что поддержать юных шахматистов в Минске приедет президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.