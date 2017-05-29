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Спинев: выступление российских гребцов на ЧЕ вселяет оптимизм перед мировым первенством

Спорт
29 мая, 17:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Главный тренер национальной сборной поставил команды оценку за чемпионат Европы "выше среднего"

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Медали чемпионата Европы по академической гребле, завоеванные спортсменами сборной России, вселяют оптимизм перед осенним чемпионатом мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной сборной Николай Спинев.

Сборная России завоевала в Чехии одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв шестое место в медальном зачете. На прошлом чемпионате Европы в 2016 году россияне были 14-ми (одно серебро и две бронзы).

"Результатом довольны, жаль, что немного смазалась концовка турнира. Хотелось бы, чтобы вторая мужская восьмерка, которая претендовала на медаль, также попала в призы, потому что ребятам это было по силам. Еще одна наша легковесная одиночка, которая также была в финале, остановилась в шаге от медали. Там немного повлияли погодные условия, что помешало попасть в призы", - заявил Спинев.

"Вот эти "деревянные" медали внесли корректировки в настроение, поэтому оценка выше среднего. Мы не совсем довольны, необходимо делать выводы. Хотелось бы за короткий период времени сформировать парную группу, которая смогла бы вернуть старые традиции, пока это не удалось", - добавил он.

"Конечно, такие результаты прибавят оптимизма перед чемпионатом мира, потому что у нас произошло омоложение команды. Впереди достаточно сложный сезон с поздним мировым первенством, поэтому придется делать два этапа подготовки. Омоложение команды дало то, что спортсмены, которые выступали не чемпионате Европы, представят Россию на чемпионате мира для спортсменов до 23 лет. Это накладывает определенный отпечаток на планы подготовок, на правильное распределение сил по дистанции", - заключил специалист.

 

Сборная нуждается в тренировочных базах на юге России

 

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в беседе с ТАСС поздравил отечественных гребцов с успешным выступлением на чемпионате Европы и сообщил, что национальная команда получит полную поддержку для закрепления результатов.

"Конечно, у нас есть первоочередные потребности, потому что команда растет и меняется. Ключевым моментом является восстановление наших отечественных баз. В этом году была затяжная и достаточно холодная весна, поэтому нам пришлось использовать северные регионы. Отсутствие южных баз дало о себе знать, потому что отборочные соревнования пришлось проводить в достаточно сложных условиях, в холодной воде, их наличие и развитие очень важно для сборных и региональных команд", - сообщил Спинев.

Чемпионат мира по академической гребле пройдет в американском Сарасоте с 24 сентября по 1 октября.

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