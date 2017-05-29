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СМИ: гольфист Тайгер Вудс был арестован за вождение в нетрезвом виде

Спорт
29 мая, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Полиция арестовала 41-летнего спортсмена около трех часов ночи по местному времени более чем на семь часов, он был освобожден из-под стражи в 10:50

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Тайгер Вудс

Тайгер Вудс

© EPA/TANNEN MAURY

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован во Флориде за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Отмечается, что полиция арестовала 41-летнего спортсмена около трех часов ночи по местному времени более чем на семь часов. Он был освобожден под личное поручительство.

Вудс находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии "Мэйджор" - 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Американец занимал первое место в рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель. За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года.

 

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