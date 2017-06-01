От Пассони до Манчини: итальянцы в российском футболе

Петербургский "Зенит" объявил о назначении главным тренером клуба итальянца Роберто Манчини. Итальянцы — не самая большая диаспора в российском футболе. Про кого-то из них давно забыли - как про игроков несуществующего уже элистинского "Уралана" Дарио Пассони и Алессандро Даль Канто, а кто-то сейчас на вершине славы, как тренер Массимо Каррера, вернувший "Спартаку" чемпионское звание.

Тренеры-победители и Скала

Первым итальянским тренером в России стал Невио Скала, возглавивший "Спартак" перед сезоном-2004. В пользу итальянца говорили успехи с "Пармой" в 90-е годы, а также удачный опыт работы в донецком "Шахтере", однако в "Спартак" он попал в один из худших моментов в истории клуба.

Развернуть Невио Скала и Юрий Семин, 2004 год © AP Photo/ Mikhail Metzel Невио Скала и Юрий Семин, 2004 год © AP Photo/ Mikhail Metzel

В Москве на Скалу свалились фактически все невзгоды красно-белых, с которых и начались долгие бестрофейные годы. Сперва Скала лишился лидера команды Егора Титова, который получил годичную дисквалификацию за допинг, затем прямо к первому туру приехала группа новых игроков, которых тренер просто-напросто не просил приобретать. "Спартак" потерпел шесть поражений подряд, к тому же большие перестановки начались в руководстве клуба. В итоге Скала не проработал и года. Более того, "Спартак" вообще стал последней командой в карьере Скалы.

Куда более удачно сложилась карьера в России у Лучано Спаллетти, который возглавил "Зенит" перед сезоном-2010. Первый год на внутренней арене Спаллетти провел идеально: "Зенит" выиграл и чемпионат, и Кубок России. Подпортило впечатление фиаско в Лиге чемпионов, где команда на стадии квалификации не смогла пройти французский "Осер". Впрочем, в следующем сезоне "Зенит" не только выступил на групповом этапе, но и пробился в весеннюю стадию турнира. Попутно выиграв чемпионат России, тот самый, который длился полтора года. Сезон-2012/13 запомнился приобретением "Зенитом" Халка и Акселя Витселя за €100 млн, но не достижениями. Команда не вышла из группы в Лиге чемпионов и уступила чемпионство ЦСКА.

Развернуть Лучано Спаллетти, 2013 год © Вячеслав Евдокимов/"Зенит" Лучано Спаллетти, 2013 год © Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

Карьера Спаллетти в России пошла на спад. Не спасло итальянца и то, что "Зенит" при сумасшедшем стечении обстоятельств вышел из группы Лиги чемпионов всего с шестью очками — между двумя матчами 1/8 финала турнира с дортмундской "Боруссией" Спаллетти был отправлен в отставку. После этого тренер вернулся в "Рому", с которой не смог прервать гегемонию "Ювентуса" и покинул команду по окончании нынешнего сезона.

Имя третьего итальянского тренера на слуху у всей России. Для Массимо Карреры работа в "Спартаке" стала первым самостоятельным опытом в карьере, и ему с ходу удалось вернуть чемпионство красно-белым после 16-летнего перерыва. Каррера был постоянным помощником Антонио Конте (в "Ювентусе" и сборной Италии), но после чемпионата Европы их пути разошлись: Конте позвали в лондонский "Челси", а Каррера поехал в "Спартак", притом снова помощником. Однако место главного освободилось очень скоро — "Спартак" бесславно вылетел из Лиги Европы, и уже в начале августа Дмитрий Аленичев покинул свой пост, который и занял Каррера, вернув красно-белым былое величие. Итальянец любит повторять, что "Спартак" в этом сезоне прежде, чем стать командой, стал семьей.

Вообще успешные итальянские тренеры — это тренд прошедшего сезона в Европе. Каррера выиграл в России, Конте — в Англии, Карло Анчелотти с "Баварией" — в Германии, Массимилиано Аллегри — домашний чемпионат с "Ювентусом".

Развернуть Массимо Каррера и Сальваторе Боккетти, 2016 год © Александр Демьянчук/ТАСС Массимо Каррера и Сальваторе Боккетти, 2016 год © Александр Демьянчук/ТАСС

Говоря об итальянцах в России, не стоит забывать и Фабио Капелло, главного тренера сборной России в 2012–2014 годах. Период Капелло в России запомнился уверенным выходом на чемпионат мира 2014 года и весьма посредственным выступлением на турнире в Бразилии, а также постоянными скандалами, связанными с задержкой немаленькой зарплаты. Отборочный турнир к чемпионату Европы во Франции Капелло почти завалил, благо был вовремя отправлен в отставку после июньского поражения от австрийцев в Москве (0:1).

Итальянский "Уралан" и защитники-долгожители

Приезд первых итальянцев в российский чемпионат стал событием. Алессандро Даль Канто и Дарио Пассони были персонажами абсолютно безымянными, да и клубы, из которых они перешли, тоже весьма скромными: "Виченца" и "Кьево". Впечатлял сам факт появления в российском футболе игроков из самой Италии. Как оказалось, не более того. Пассони и Даль Канто провели полный сезон за "Уралан", который больше в премьер-лиге не появлялся. А итальянцы запомнились лишь упоминанием в юмористическом тележурнале "Назло рекордам".

TrulyStucker

Следующий итальянец приехал в Россию через два года: "Локомотив" подобрал нападающего Франческо Руополо из "Пармы". Об уровне игрока свидетельствовали две его предыдущие аренды в клубы низших дивизионов "Про Патрия" и "Читтаделла". Полгода в "Локомотиве" Руополо провел бездарно, лишь слегка сгладив впечатление двумя голами в Кубке УЕФА.

На Руополо итальянские эксперименты "Локомотива" не закончились. В январе 2007 года железнодорожники приобрели вратаря Ивана Пелиццоли, который некоторое время был основным в "Роме" и даже провел пару матчей за национальную сборную. Впрочем, первым номером в "Локомотиве" он не стал. Проведя чуть больше 20 матчей за два года, итальянец осел в запас и согласился на переход в серию B. Пелиццоли потом назвал чемпионат России "слабеньким" и признал ошибочным решение о переходе в "Локомотив".

Развернуть Иван Пелицолли, 2007 год © Алексей Крутов/ТАСС Иван Пелицолли, 2007 год © Алексей Крутов/ТАСС

Следующая партия импорта итальянских игроков была куда более качественной. Летом 2009 года в "Зенит" из "Торино" приехал полузащитник Алессандро Розина. Итальянец здорово начал, в первый же месяц был признан лучшим игроком "Зенита", но затем отошел на второй план. Тем не менее Розина оказался довольно запоминающейся фигурой.

Затем российские клубы практически одновременно купили двух защитников из "Дженоа": сначала в "Рубин" приехал Сальваторе Боккетти, а затем в "Зенит" — Доменико Кришито. Боккетти в системе Курбана Бердыева зарекомендовал себя жестким и довольно результативным защитником. Зимой 2013 года он перешел в "Спартак", где освоился довольно быстро и стал лидером не только обороны, но и всей команды.

Развернуть Доменико Кришито, 2017 год © Вячеслав Евдокимов/"Зенит" Доменико Кришито, 2017 год © Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

Однако итальянца подкосила серьезная травма колена. Боккетти долго приходил в себя, не всегда имел место в составе и даже на полгода ездил в аренду в "Милан". Обрусевший Боккетти вместе со "Спартаком" все же дождался чемпионского титула и даже пообещал пешком дойти до Италии в случае завоевания золота.

Кришито дважды выигрывал чемпионат России с "Зенитом". Он занимает четвертое место среди легионеров по числу матчей за клуб, став при этом шестым иностранцем, выводившим команду на поле с капитанской повязкой. По окончании зенитовского этапа карьеры итальянец вполне может рассчитывать на столь же трогательные проводы, каких совсем недавно удостоился бельгиец Николас Ломбертс.

Олег Кошелев