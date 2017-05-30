Чемпионат Европы по шахматам стартует в Минске

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Чемпионат Европы по шахматам начинается во вторник в Минске. Первый тур состоится 30 мая, а заключительный, 11-й запланирован на 10 июня.

В турнире примут участие около 400 шахматистов из 38 стран, среди которых рейтинг-фаворитами являются чех Давид Навара и россияне Дмитрий Андрейкин и Дмитрий Яковенко.

Турнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени - 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Помимо Навары, Андрейкина и Яковенко, еще шесть участников имеют рейтинг 2700 или выше - украинцы Юрий Криворучко и Руслан Пономарев, россиянин Максим Матлаков, грузин Баадур Джобава, венгр Петер Леко и азербайджанец Аркадий Найдич.

Чемпионат организован Европейским шахматным союзом и проводится в 18-й раз. В прошлом году турнир проходил в Косово, его победителем стал российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев. В различные годы чемпионами Европы также становились россияне Павел Трегубов, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Владимир Поткин, Дмитрий Яковенко, Александр Мотылев.

Призовой фонд турнира составляет €100 тыс. При этом победитель заработает 20 тыс., второй призер - 15 тыс., а шахматист, занявший третье место - 10 тыс. Специальными денежными призами будут отмечены также обладатели трех призовых мест в номинациях "юниоры", "ветераны" и "лучший женский игрок".

Отборочный турнир

Чемпионат Европы - 2017 является отборочным соревнованием к следующему Кубку мира. Согласно положению Международной шахматной федерации (ФИДЕ), на Кубок мира отбираются 22 лучших игрока турнира.

В чемпионате Европы примут участие более 100 российских гроссмейстеров. Помимо Андрейкина, Яковенко и Матлакова на турнире выступят Евгений Томашевский, Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, Александр Рахманов, Александр Рязанцев, Вадим Звягинцев, Даниил Дубов и другие.

Хозяева рассматривают данный турнир как подготовку к командному чемпионату мира в Ханты-Мансийске, в котором сборная Белоруссии примет участие впервые, поэтому на европейском первенстве выступят сильнейшие белорусские шахматисты: Сергей и Андрей Жигалко, Владислав Ковалев, Кирилл Ступак и Алексей Александров.