Гольфист Тайгер Вудс отрицает, что был пьян во время ареста во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский гольфист Тайгер Вудс заявил, что не был пьян во время ареста в штате Флорида за вождение автомобиля в состоянии интоксикации. Вудс в опубликованном в понедельник сообщении объяснил свое состояние непрогнозируемой реакцией организма на выписанные врачом лекарства.

"Я хочу, чтобы общественность знала - алкоголь был не при чем. Произошла неожиданная реакция на медикаменты, которые распространяются по назначению врача", - цитирует заявление гольфиста агентство Reuters. "Я не сообразил, что смесь таких медикаментов сильно повлияла на меня", - добавил он.

Как сообщалось ранее, полиция арестовала 41-летнего спортсмена около его дома в 3:00 по местному времени более чем на семь часов. По словам представителя местной полиции Кристин Райтлер, после ареста Вудс был помещен в тюрьму округа Палм-Бич и через несколько часов выпущен под личное поручительство, без уплаты залога. Как информировал новостной ресурс TMZ, гольфист вел себя с представителем органов правопорядка заносчиво и отказался пройти тест на содержание алкоголя в организме. Во Флориде такое поведение автоматически ведет к задержанию и временном лишении водительских прав.

В ноябре 2009 года Вудс попал в аварию у своего дома в Орландо (штат Флорида), его Cadillac врезался в пожарный гидрант и дерево. Тогда полиция выписала Вудсу штраф - €164. За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года.

Вудс находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии "Мэйджор" - 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Американец занимал первое место в рейтинге гольфистов на прояжении 623 недель.