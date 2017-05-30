Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Нэшвилл" на старте финальной серии Кубка Стэнли

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:3 в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Питтсбург" повел в счете 3:0 после точных бросков Евгения Малкина (16-я минута), Конора Шири (17) и Ника Бонино (20). Однако затем гости смогли восстановить равновесие благодаря шайбам Райана Эллиса (29), Колтона Сиссонса (51) и Фредерика Годро (54). В концовке голы Джейка Гюнцеля (57) и Бонино (59) принесли победу хозяевам.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Питтсбурга". Следующий матч пройдет 1 июня в Питтсбурге.