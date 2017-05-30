УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей 1/4 и 1/2 финала ЛЧ на выходные с 2021 года

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность проведения матчей четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов в выходные. Об этом сообщает издание France Football.
Отмечается, что инициаторами этой идеи являются испанские футбольные клубы "Реал" и "Барселона", а также итальянский "Ювентус". Основной целью является повышение доходов от телетрансляций в Америке и Азии. Если встречи будут начинаться во второй половине дня, то в Америке они будут показываться утром, а в Азии вечером выходного дня, что позволит получить большую зрительскую аудиторию в этих регионах. Изменения могут быть внесены с 2021 года.
С сезона-2009/10 финальный матч Лиги чемпионов проводится по субботам. Решающая встреча турнира нынешнего сезона пройдет 3 июня в Кардиффе между "Ювентусом" и "Реалом".