"Кубань" получила лицензию для выступления в ФНЛ сезона-2017/18

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Кубань" получила лицензию для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.

"Сегодня мы получили лицензию", - сказал он.

В середине мая Российский футбольный союз (РФС) отказал "Кубани" в выдаче лицензии на сезон-2017/18. Краснодарский клуб подал апелляцию, которая во вторник была удовлетворена.

"Кубань" в первенстве ФНЛ сезона-2016/17 заняла седьмое место, в 38 матчах набрав 55 очков.