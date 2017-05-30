"Кубань" получила лицензию для выступления в ФНЛ сезона-2017/18

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МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Кубань" получила лицензию для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.
"Сегодня мы получили лицензию", - сказал он.
В середине мая Российский футбольный союз (РФС) отказал "Кубани" в выдаче лицензии на сезон-2017/18. Краснодарский клуб подал апелляцию, которая во вторник была удовлетворена.
"Кубань" в первенстве ФНЛ сезона-2016/17 заняла седьмое место, в 38 матчах набрав 55 очков.