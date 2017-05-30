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ФК "Балтика" подпишет новый контракт с главным тренером Черевченко по схеме "1+1"

Спорт
30 мая, 13:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По словам генерального директора клуба Тимура Лепсая, финансирование команды будет в необходимом объеме

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Игорь Черевченко

Игорь Черевченко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Балтика" продлит контракт с главным тренером команды Игорем Черевченко. Об этом после встречи с руководством Калининградской области ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Тимур Лепсая.

"Главный тренер подпишет с клубом новый контракт по схеме "1+1". Перед командой поставлена задача выигрывать в каждом матче", - сказал он.

"Финансирование клуба будет в необходимом объеме", - добавил Лепсая.

В феврале этого года в калининградском клубе произошла смена руководства - тогда команда занимала предпоследнее, 19-е место после 24 туров чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Гендиректором стал Лепсая, на должность главного тренера был приглашен Черевченко, в 2015 году выигравший с московским "Локомотивом" Кубок России. В результате "Балтика" в первенстве ФНЛ сезона-2016/17 заняла 14-е место.

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