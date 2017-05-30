Замминистра спорта Косилов стал представителем РФ в Совете по физической культуре СНГ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Заместитель министра спорта России Сергей Косилов назначен полномочным представителем РФ в Совете по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников СНГ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

От обязанностей полпреда РФ в Совете был освобожден министр спорта Павел Колобков.

Косилов был назначен заместителем министра спорта России в марте 2017 года.