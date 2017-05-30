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Замминистра спорта Косилов стал представителем РФ в Совете по физической культуре СНГ

Спорт
30 мая, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

От обязанностей полпреда РФ в Совете был освобожден министр спорта Павел Колобков

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Сергей Косилов

Сергей Косилов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Заместитель министра спорта России Сергей Косилов назначен полномочным представителем РФ в Совете по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников СНГ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

От обязанностей полпреда РФ в Совете был освобожден министр спорта Павел Колобков.

Косилов был назначен заместителем министра спорта России в марте 2017 года.

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