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Софья Великая не примет участие в "Московской сабле" в этом году

Спорт
30 мая, 15:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В этом году 44-й турнир "Московская сабля" пройдет со 2 по 4 июня на малой арене "ВТБ Ледового дворца"

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Софья Великая

Софья Великая

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио по фехтованию россиянка Софья Великая не примет участие в турнире "Московская сабля" в этом году. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

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"В нашей команде произошли изменения: Совьи Великой не будет на этом турнире, но она готовится к будущим соревнованиям. Думаю, в следующих соревнованиях примет участие", - сказал Михайлов.

"Этот турнир - большая ответственность, соревнования проходят с азартом, это для меня счастье. Я надеюсь обязательно участвовать на 45-летие турнира в следующем году и достойно представить свой город и страну", - пообещала Великая.

В этом году 44-й турнир "Московская сабля" пройдет со 2 по 4 июня на малой арене "ВТБ Ледового дворца". В субботу определятся победители мужского турнира, в воскресенье - женского. В соревнованиях примут участие 146 мужчин и 142 женщины.

В последний раз мужские соревнования российские саблисты выиграли в 2013 году, когда победу одержал Николай Ковалев, тогда как женский турнир в 2014 году выиграла Екатерина Дьяченко. Год назад Ковалев завоевал бронзу, как и Юлия Гаврилова.

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