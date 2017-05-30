Волейболист Тетюхин в 41 год принял решение продолжить карьеру

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МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский волейболист Сергей Тетюхин, которому в сентябре исполнится 42 года, принял решение продолжить спортивную карьеру, в следующем сезоне он вновь будет выступать за "Белогорье". Об этом он сообщил ТАСС.
Тетюхин был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро. Для него Олимпиада в Бразилии стала шестой в карьере. Спортсмен является победителем Олимпиады-2012, серебряным призером Игр-2000 и двукратным бронзовым призером соревнований (2004, 2008).
"Я принял решение продолжать карьеру. У меня есть желание добыть очередной трофей. Поскольку есть такая возможность, я ей решил воспользоваться", - заявил Тетюхин, отметив, что не будет загадывать, станет ли следующий сезон заключительным в его карьере.
Тетюхин также является серебряным призером чемпионата мира 2002 года. На его счету три серебра (1999, 2005, 2007) и две бронзовые награды (2001, 2003) чемпионатов Европы. В 1999 и 2011 годах в составе национальной команды он также выигрывал Кубок мира, в 2002 году стал победителем Мировой лиги.
В клубной карьере волейболист по десять раз выигрывал чемпионат России и национальный Кубок. Он также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, один раз доигровщик выигрывал чемпионат мира среди клубных команд.