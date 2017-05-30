Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Волейболист Тетюхин в 41 год принял решение продолжить карьеру

Спорт
30 мая, 16:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Участник шести Олимпийских игр продолжит выступать за "Белогорье"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Тетюхин (слева)

Сергей Тетюхин (слева)

© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский волейболист Сергей Тетюхин, которому в сентябре исполнится 42 года, принял решение продолжить спортивную карьеру, в следующем сезоне он вновь будет выступать за "Белогорье". Об этом он сообщил ТАСС.

Тетюхин был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро. Для него Олимпиада в Бразилии стала шестой в карьере. Спортсмен является победителем Олимпиады-2012, серебряным призером Игр-2000 и двукратным бронзовым призером соревнований (2004, 2008).

"Я принял решение продолжать карьеру. У меня есть желание добыть очередной трофей. Поскольку есть такая возможность, я ей решил воспользоваться", - заявил Тетюхин, отметив, что не будет загадывать, станет ли следующий сезон заключительным в его карьере.

Тетюхин также является серебряным призером чемпионата мира 2002 года. На его счету три серебра (1999, 2005, 2007) и две бронзовые награды (2001, 2003) чемпионатов Европы. В 1999 и 2011 годах в составе национальной команды он также выигрывал Кубок мира, в 2002 году стал победителем Мировой лиги.

В клубной карьере волейболист по десять раз выигрывал чемпионат России и национальный Кубок. Он также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, один раз доигровщик выигрывал чемпионат мира среди клубных команд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
4
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
5
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
АТОР: российские курорты лидируют по количеству бронирований на летний отдых 2017 г.
Темы дня
Загрузка...
Реклама