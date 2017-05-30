Бывший чемпион Bellator Корешков 25 августа проведет бой против американца Нжокуани

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Bellator Андрей Корешков 25 августа проведет поединок в США против американца Чиди Нжокуани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Bellator.

"Бой Корешков - Нжокуани возглавит турнир 25 августа", - сказал собеседник агентства.

Корешков 3 марта должен был провести бой против американца Фернандо Гонсалеса, однако во время подготовки сломал ногу. Бой был отменен.

В ноябре 2016 года Корешков потерпел второе поражение в карьере, проиграв американцу Дугласу Лиме нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator 164 в Израиле, хотя после двух первых отрезков боя имел преимущество. В бою с Лимой россиянин потерял титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Bellator. Всего на счету 26-летнего россиянина 19 побед (10 - нокаутом) и два поражения.

Нжокуани в январе единогласным решением судей победил американца Мелвина Гиларда. В активе американского бойца 17 побед и четыре поражения.