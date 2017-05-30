Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший чемпион Bellator Корешков 25 августа проведет бой против американца Нжокуани

Спорт
30 мая, 20:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Корешков 3 марта должен был провести бой против американца Фернандо Гонсалеса, однако во время подготовки сломал ногу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Bellator Андрей Корешков 25 августа проведет поединок в США против американца Чиди Нжокуани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Bellator.

"Бой Корешков - Нжокуани возглавит турнир 25 августа", - сказал собеседник агентства.

Корешков 3 марта должен был провести бой против американца Фернандо Гонсалеса, однако во время подготовки сломал ногу. Бой был отменен.

В ноябре 2016 года Корешков потерпел второе поражение в карьере, проиграв американцу Дугласу Лиме нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator 164 в Израиле, хотя после двух первых отрезков боя имел преимущество. В бою с Лимой россиянин потерял титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Bellator. Всего на счету 26-летнего россиянина 19 побед (10 - нокаутом) и два поражения.

Нжокуани в январе единогласным решением судей победил американца Мелвина Гиларда. В активе американского бойца 17 побед и четыре поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку
2
Захарова: Киев после решения Нидерландов сможет какое-то время кормить народ сказками
3
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
4
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
5
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
6
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
7
В РПЦ опровергли намерение епископа судиться со СМИ из-за статьи о дорогом внедорожнике
Темы дня
Загрузка...
Реклама