Томашевский победил Багдасаряна в первом туре чемпионата Европы по шахматам

"Химки" победили "Зенит" в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 30 мая, 21:25
Кэти Дува: команда Уорда пыталась переманить тренера КовалеваСпорт 30 мая, 21:20
Томашевский победил Багдасаряна в первом туре чемпионата Европы по шахматамСпорт 30 мая, 21:02
СМИ: Трамп рассматривает на пост главы ФБР бывшего заместителя главы бюроМеждународная панорама 30 мая, 20:48
Генменеджер "Вашингтона": клуб не собирается обменивать ОвечкинаСпорт 30 мая, 20:41
Дарья Касаткина вышла во второй круг Roland GarrosСпорт 30 мая, 20:04
Цена акций Amazon.com впервые превысила $1 тыс.Экономика и бизнес 30 мая, 19:58
Чемпион мира по боксу Лебедев не против провести бой- реванш с ГассиевымСпорт 30 мая, 19:50
Шарапова заняла 23-е место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPNСпорт 30 мая, 19:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Евгений Томашевский одержал победу над представителем Армении Вахе Багдасаряном в партии первого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.
Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин свои партии сыграли вничью.
Другие известные шахматисты россиянине Дмитрий Яковенко, Максим Матлаков, украинец Юрий Криворучко, венгр Петер Леко, азербайджанец Аркадий Найдич, грузин Баадур Джобава, израильтянин Максим Родштейн, француз Этьен Бакро в своих партиях одержали победы.
Следующий тур пройдет 31 мая. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Чемпионат Европы завершится 10 июня.