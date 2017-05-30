Томашевский победил Багдасаряна в первом туре чемпионата Европы по шахматам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Евгений Томашевский одержал победу над представителем Армении Вахе Багдасаряном в партии первого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.

Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин свои партии сыграли вничью.

Другие известные шахматисты россиянине Дмитрий Яковенко, Максим Матлаков, украинец Юрий Криворучко, венгр Петер Леко, азербайджанец Аркадий Найдич, грузин Баадур Джобава, израильтянин Максим Родштейн, француз Этьен Бакро в своих партиях одержали победы.

Следующий тур пройдет 31 мая. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Чемпионат Европы завершится 10 июня.