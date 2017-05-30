Писарев: проведение в Нижнем Новгороде ЧМ-2018 мотивирует футболистов "Олимпийца"

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Проведение в Нижнем Новгороде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года является дополнительной мотивацией для "Олимпийца". Об этом ТАСС заявил главный тренер нижегородской команды Николай Писарев.

"Олимпиец" во вторник гарантировал себе участие в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18, заняв первое место в зоне "Урал-Поволжье" чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"Мы были на (тренировочной) базе, которая уже почти готова, на стройке стадиона. Это (проведение в Нижнем Новгороде чемпионата мира) служит для нас дополнительной мотивацией", - сказал Писарев.

Первые тестовые матчи на стадионе "Нижний Новгород", рассчитанном на 45 тысяч зрителей, состоятся весной 2018 года. Арена примет шесть игр чемпионата мира, включая встречи 1/8 и 1/4 финала.

"Сезон получился очень сложным, - отметил Писарев, возглавивший "Олимпиец" в феврале. - Когда я пришел, у нас был гандикап четыре очка, но за семь туров удалось решить задачу выхода в ФНЛ. Мы проделали хорошую работу, я благодарен ребятам, они выполняли установки, прислушивались к нам, тренерам. Сделать такую команду за столь короткий промежуток времени дорогого стоит".

Писарев обсудит с руководством "Олимпийца" продолжение работы в клубе

На вопрос, сильно ли изменится состав команды летом, Писарев ответил: "Не хотел бы сейчас об этом говорить, но с большинством я бы хотел продолжить работу".

Последние домашние матчи "Олимпийца" собирали на нижегородском стадионе "Локомотив" более пяти тысяч зрителей. "И сегодня, и вообще во всех домашних матчах мы ощущали поддержку. На наши игры приходило много людей, больше, чем на некоторые матчи РФПЛ. Это радует и вселяет оптимизм", - сказал собеседник ТАСС.

Тренер отметил, что срок его контракта с "Олимпийцем" после завершения сезона-2016/17 не истечет. "Но разговор с руководством все равно предстоит. Контракт тренера - это еще не все. У нас еще один матч впереди (4 июня против "Сызрани-2003" - прим. ТАСС), и после окончания сезона у меня будет встреча с руководителями", - сказал Писарев.

О задачах клуба на сезон-2017/18 говорить еще рано, отметил специалист. "Сегодня у нас день радости. А все остальные вопросы будем решать уже после", - констатировал тренер.

Футбольный клуб "Олимпиец" был основан в 2015 году. Как летом 2016 года заявил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, перед клубом будет ставиться задача со временем подняться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).