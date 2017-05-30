Уроженка Москвы борется с пищевыми отходами в ДанииСоциальная ответственность 30 мая, 23:06
Федун подтвердил, что Измайлов сменит Жиркова на посту зампреда совдира "Спартака"Спорт 30 мая, 22:29
Писарев: проведение в Нижнем Новгороде ЧМ-2018 мотивирует футболистов "Олимпийца"Спорт 30 мая, 22:26
Пентагон подтвердил начало поставок оружия сирийским курдамМеждународная панорама 30 мая, 22:24
МЧС: прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не подпадал под категорию ЧСОбщество 30 мая, 21:45
"Химки" победили "Зенит" в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 30 мая, 21:25
Кэти Дува: команда Уорда пыталась переманить тренера КовалеваСпорт 30 мая, 21:20
Томашевский победил Багдасаряна в первом туре чемпионата Европы по шахматамСпорт 30 мая, 21:02
СМИ: Трамп рассматривает на пост главы ФБР бывшего заместителя главы бюроМеждународная панорама 30 мая, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Проведение в Нижнем Новгороде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года является дополнительной мотивацией для "Олимпийца". Об этом ТАСС заявил главный тренер нижегородской команды Николай Писарев.
"Олимпиец" во вторник гарантировал себе участие в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18, заняв первое место в зоне "Урал-Поволжье" чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
"Мы были на (тренировочной) базе, которая уже почти готова, на стройке стадиона. Это (проведение в Нижнем Новгороде чемпионата мира) служит для нас дополнительной мотивацией", - сказал Писарев.
Первые тестовые матчи на стадионе "Нижний Новгород", рассчитанном на 45 тысяч зрителей, состоятся весной 2018 года. Арена примет шесть игр чемпионата мира, включая встречи 1/8 и 1/4 финала.
"Сезон получился очень сложным, - отметил Писарев, возглавивший "Олимпиец" в феврале. - Когда я пришел, у нас был гандикап четыре очка, но за семь туров удалось решить задачу выхода в ФНЛ. Мы проделали хорошую работу, я благодарен ребятам, они выполняли установки, прислушивались к нам, тренерам. Сделать такую команду за столь короткий промежуток времени дорогого стоит".
На вопрос, сильно ли изменится состав команды летом, Писарев ответил: "Не хотел бы сейчас об этом говорить, но с большинством я бы хотел продолжить работу".
Последние домашние матчи "Олимпийца" собирали на нижегородском стадионе "Локомотив" более пяти тысяч зрителей. "И сегодня, и вообще во всех домашних матчах мы ощущали поддержку. На наши игры приходило много людей, больше, чем на некоторые матчи РФПЛ. Это радует и вселяет оптимизм", - сказал собеседник ТАСС.
Тренер отметил, что срок его контракта с "Олимпийцем" после завершения сезона-2016/17 не истечет. "Но разговор с руководством все равно предстоит. Контракт тренера - это еще не все. У нас еще один матч впереди (4 июня против "Сызрани-2003" - прим. ТАСС), и после окончания сезона у меня будет встреча с руководителями", - сказал Писарев.
О задачах клуба на сезон-2017/18 говорить еще рано, отметил специалист. "Сегодня у нас день радости. А все остальные вопросы будем решать уже после", - констатировал тренер.
Футбольный клуб "Олимпиец" был основан в 2015 году. Как летом 2016 года заявил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, перед клубом будет ставиться задача со временем подняться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).