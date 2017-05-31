Метшин покинул пост президента казанского футбольного клуба "Рубин"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин ушел в отставку с поста президента казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Решение было принято в среду попечительским советом "Рубина" под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова, который поблагодарил Метшина за выполнение поставленных перед ним задач на своем посту.
На совете Минниханов утвердил переход управления и финансирования клуба к группе компании "ТАИФ". Метшин заявил, что он может только приветствовать переход от частно-государственной модели финансирования к полностью частной, и хотел бы уступить свой пост кандидату, который будет предложен представителями ГК "ТАИФ".
Метшин, который является мэром Казани с 2005 года, стал президентом "Рубина" в сентябре 2015 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" занял девятое место в чемпионате России.
ГК "ТАИФ" - частный холдинг, который контролирует около 96% химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. Генеральным директором холдинга является Альберт Шигабутдинов.