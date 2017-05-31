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Метшин покинул пост президента казанского футбольного клуба "Рубин"

Спорт
31 мая, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Ильсур Метшин занимал эту должность с сентября 2015 года

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Ильсур Метшин

Ильсур Метшин

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин ушел в отставку с поста президента казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение было принято в среду попечительским советом "Рубина" под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова, который поблагодарил Метшина за выполнение поставленных перед ним задач на своем посту.

На совете Минниханов утвердил переход управления и финансирования клуба к группе компании "ТАИФ". Метшин заявил, что он может только приветствовать переход от частно-государственной модели финансирования к полностью частной, и хотел бы уступить свой пост кандидату, который будет предложен представителями ГК "ТАИФ".

Метшин, который является мэром Казани с 2005 года, стал президентом "Рубина" в сентябре 2015 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" занял девятое место в чемпионате России.

ГК "ТАИФ" - частный холдинг, который контролирует около 96% химической, нефтехимической  и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. Генеральным директором холдинга является Альберт Шигабутдинов.

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