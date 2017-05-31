Борец Махов возобновит профессиональную карьеру в 2018 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Игр-2012 по вольной борьбе россиянин Билял Махов возобновит карьеру в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Как сообщается, Махов задумывался над завершением карьеры, но принял решение остаться в спорте еще на один олимпийский цикл. 29-летний борец приступил к тренировкам, но не планирует выступать на чемпионате России или других турнирах в текущем году. Махов хочет вернуться на ковер в 2018 году.

В апреле 2016 года Махов сообщил ТАСС, что после Олимпийских игр - 2016 может уйти в смешанные единоборства и начать карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На Играх в Рио-де-Жанейро россиянин сенсационно проиграл украинцу Алену Засееву в предварительном раунде, оставшись без медалей. Позднее, в сентябре 2016 года, Махов заявил ТАСС, что не планирует в течение полугода выступать ни в составе сборной России по борьбе, ни в UFC.

Махов - бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 120 кг, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы по вольной борьбе. В греко-римской борьбе он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира - в Ташкенте (2014) и Лас-Вегасе (2015).