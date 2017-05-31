Сноубордистка Заварзина вошла в комиссию спортсменов FIS на 2017-2019 годы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российская сноубордистка Алена Заварзина вошла в комиссию спортсменов Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) на 2017-2019 годы. Об этом сообщается на официальном сайте FIS.

Решение было принято на заседании совета FIS. Возглавил комиссию немецкий сноубордист Константин Шад. Также в нее вошли лыжники финн Мартти Юльхя и итальянка Вирджиния Де Мартин Топранин, американка Сара Хендриксон и норвежец Андреас Стьернер, выступающие в прыжках на лыжах с трамплина, двоеборец Максим Лаэрт, горнолыжники американка Ханна Кирни и швейцарец Алекс Фива.

Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионкой мира.