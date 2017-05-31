БК ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" и вышел в финал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над "Локомотивом-Кубанью" со счетом 74:66 в третьем матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ и стал первым финалистом турнира. Встреча проходила в Краснодаре.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард хозяев Марди Коллинз (18 очков).

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. В финале турнира армейцы сыграют с победителем другого полуфинала, в котором встречаются "Химки" и санкт-петербургский "Зенит" (счет в серии - 2-1 в пользу "Зенита").