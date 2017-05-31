Бабаев: ЦСКА надеется определить причину постоянных травм Дзагоева

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб ЦСКА надеется определить причину регулярных травм полузащитника команды Алана Дзагоева. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

26-летний полузащитник был включен в предварительную заявку сборной России на Кубок конфедераций, однако перед матчем заключительного тура чемпионата России в мае стало известно, что Дзагоев получил очередное повреждение и не выступит на турнире. Часть минувшего сезона он также вынужден был пропустить из-за травмы бедра.

"Травмы Дзагоева - очень болезненный для нас вопрос, как и для Алана, - сказал Бабаев. - Есть надежда, сейчас мы обратились в ведущие европейские клиники, чтобы получить консолидированное мнение. Надеюсь, мы близки к тому, чтобы понять первостепенную причину. Задача непростая, но сейчас высоки шансы, что мы решим эту проблему".

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах ЦСКА, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.