Бабаев: ЦСКА надеется определить причину постоянных травм Дзагоева

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб ЦСКА надеется определить причину регулярных травм полузащитника команды Алана Дзагоева. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
26-летний полузащитник был включен в предварительную заявку сборной России на Кубок конфедераций, однако перед матчем заключительного тура чемпионата России в мае стало известно, что Дзагоев получил очередное повреждение и не выступит на турнире. Часть минувшего сезона он также вынужден был пропустить из-за травмы бедра.
"Травмы Дзагоева - очень болезненный для нас вопрос, как и для Алана, - сказал Бабаев. - Есть надежда, сейчас мы обратились в ведущие европейские клиники, чтобы получить консолидированное мнение. Надеюсь, мы близки к тому, чтобы понять первостепенную причину. Задача непростая, но сейчас высоки шансы, что мы решим эту проблему".
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах ЦСКА, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.