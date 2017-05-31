Бабаев: ЦСКА будет искать варианты трудоустройства для Ткачева, Чернов вернется в команду

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА будет искать варианты трудоустройства для полузащитника Сергея Ткачева, защитник Никита Чернов и хавбек Александр Макаров вернутся в команду. Об этом журналистам сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

Ткачев сезон-2016/17 провел в аренде в самарских "Крыльях Советов", Чернов - в красноярском "Енисее", Макаров - в "Тосно".

"Думаю, будем искать для Сергея (Ткачева) варианты, потому что ему будет сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть сейчас. Он сидеть на скамейке не хочет, и клуб не считает это правильным. Есть несколько запросов по этому футболисту, в том числе из премьер-лиги, поэтому мы найдем варианты", - сказал Бабаев.

Ткачев перешел в ЦСКА в январе 2016 года, подписав четырехлетний контракт.

"Что касается Макарова и Чернова, то они возвращаются и проведут сборы с командой", - отметил Бабаев.