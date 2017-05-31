Бабаев: ЦСКА пока не обсуждал с Милановым новый контракт

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб ЦСКА пока не обсуждал с болгарским полузащитником Георгием Милановым продление контракта. Об этом журналистам сообщил гендиректор клуба Роман Бабаев.
Миланов перешел в ЦСКА из болгарского "Литекса" летом 2013 года. Согласно порталу Transfermarkt, контракт 25-летнего полузащитника с красно-синими рассчитан до июня 2018 года.
"С Милановым пока еще не говорили, он был травмирован, вернется из отпуска, тогда пообщаемся", - сказал Бабаев.
В минувшем сезоне Миланов провел 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил в них три мяча, сделал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.
По словам Бабаева, ЦСКА имеет предложения как по аренде, так и по выкупу полузащитника Дмитрия Ефремова.
Прошедший сезон 22-летний футболист провел в аренде в "Оренбурге", который, проиграв в переходных матчах "СКА-Хабаровску", покинул премьер-лигу.
"По Ефремову есть предложения, и я думаю, что в его ситуации лучше играть, потому что в тот период, когда он был в ЦСКА, выходил не так часто - сложно конкурировать с Тошичем и другими футболистами, - сказал Бабаев. - Есть предложения как по аренде, так и по выкупу. Мы их рассматриваем и думаем, что совместно с игроком выберем лучший вариант".
В прошедшем сезоне Ефремов в составе "Оренбурга" провел 21 матч в чемпионате и Кубке страны, отметившись одним забитым мячом.