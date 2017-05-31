Гендиректор ЦСКА опроверг информацию об интересе к футболисту "Лиона" Рыбусю

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация о том, что ЦСКА проявляет интерес к польскому полузащитнику Мацею Рыбусю, не соответствует действительности. Об этом журналистам заявил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.
Ранее в испанских СМИ появились сообщения о том, что 27-летний Рыбусь может продолжить карьеру в ЦСКА. Ранее хавбек выступал за грозненский "Терек".
"Это хороший футболист, но ни с его агентом, ни с ним мы не общались. Смысл брать футболиста, который играл в чемпионате России, а сейчас выступает в одной из лучших лиг в хорошем клубе? Очевидно, что это будет совсем другая история с финансовой точки зрения, и ему уже не 20 лет", - сказал Бабаев.