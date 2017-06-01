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Сборная Италии по футболу забила восемь мячей команде Сан-Марино в товарищеском матче

Спорт
1 июня, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Три мяча в матче забил нападающий "Милана" Джанлука Лападула

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Нападающий сборной Италии Джанлука Лападула забивает первый мяч в ворота команды Сан-Марино

Нападающий сборной Италии Джанлука Лападула забивает первый мяч в ворота команды Сан-Марино

© EPA/FABIO MUZZI

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Италии по футболу со счетом 8:0 разгромила команду Сан-Марино в товарищеском матче, который прошел в итальянском Эмполи.

Три мяча забил нападающий "Милана" Джанлука Лападула (10-я, 19-я, 49-я минута), еще отличились Джанмарко Феррари (13), Андреа Петанья (16), Маттиа Кальдара (48) и Матео Политано (58). На 65-й минуте матча защитник сборной Сан- Марино Джованни Бонини забил автогол.

В таблице отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в группе G итальянцы занимают второе место, набрав 13 очков после пяти туров. Лидирует сборная Испании (13), сборная Израиля идет на третьей строчке (9 очков).

11 июня в шестом туре отборочного турнира итальянцы на своем поле в Удине сыграют против команды Лихтенштейна.

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