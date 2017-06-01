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Немецкий арбитр Дингерт назначен на матч сборной России против команды Венгрии

Спорт
1 июня, 1:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Товарищеский матч между сборными России и Венгрии состоится 5 июня в Будапеште

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Немецкий арбитр Кристиан Дингерт

Немецкий арбитр Кристиан Дингерт

© EPA/ARMANDO BABANI

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бригада арбитров из Германии во главе с Кристианом Дингертом назначена на товарищеский матч сборной России по футболу против команды Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В роли ассистентов Дингерта выступят его соотечественники Майк Пикель и Хольгер Хеншель.

Сборная России находится в Австрии, где готовится к Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Встреча состоится на стадионе "Гроупама-Арена".

Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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