Путин: к комплексу ГТО присоединились коллективы крупных предприятий и организаций

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие Участникам XIII Всероссийского физкультурно-спортивного форума "Готов к труду и обороне" (ГТО). Текст приветственной телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.
"За прошедшее время форум существенно укрепил свои позиции, занял достойное место в календаре значимых общественных, спортивных мероприятий, завоевал заслуженную популярность у представителей всех поколений граждан нашей страны. Важно, что в нынешнем году к комплексу ГТО присоединились не только отдельные участники, но и трудовые коллективы крупных предприятий, организаций, бизнес-структур. А это значит, что любителей физической культуры и сторонников активного, здорового образа жизни становится все больше", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что форум пройдет на высоте и подарит всем яркие, незабываемые впечатления.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) - программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.