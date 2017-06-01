Путин: к комплексу ГТО присоединились коллективы крупных предприятий и организаций

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие Участникам XIII Всероссийского физкультурно-спортивного форума "Готов к труду и обороне" (ГТО). Текст приветственной телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

"За прошедшее время форум существенно укрепил свои позиции, занял достойное место в календаре значимых общественных, спортивных мероприятий, завоевал заслуженную популярность у представителей всех поколений граждан нашей страны. Важно, что в нынешнем году к комплексу ГТО присоединились не только отдельные участники, но и трудовые коллективы крупных предприятий, организаций, бизнес-структур. А это значит, что любителей физической культуры и сторонников активного, здорового образа жизни становится все больше", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что форум пройдет на высоте и подарит всем яркие, незабываемые впечатления.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) - программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.